Москва, 14 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Новейший пистолет-пулемёт ППК-20 должен до конца года поступить на вооружение в российские вооружённые силы, сообщил 14 августа журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Kalashnikov.com Цех концерна «Калашников»

Алан Лушников «Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемёт в мире на ближайшие 20 лет».

Кроме того, планируется в этом году оснастить российские войска снайперской винтовкой Чукавина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ППК-20 был представлен «Калашниковым» на форуме «Армия-2020». Девятимиллиметровый пистолет разработан на базе «Витязя-СН», является его улучшенной версией. Например, в его состав вошёл прибор малошумной стрельбы.