14 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление латвийского министра юстиции Яниса Борданса о том, что в Латвии разрабатывают закон, в соответствии с которым планируется ограничить применение русского языка на рабочем месте, а также в общественных местах.

Оксана Переможенко, , 18:44 — REGNUM В Латвии разрабатывают закон, в соответствии с которым планируется ограничить применение русского языка на рабочем месте, а также в общественных местах. Об этом 14 августа в интервью агентству Delfi сообщил латвийский министр юстиции Янис Борданс.

Запрет на русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр призвал запретить использование языка, не являющегося языком Евросоюза. Борданс отметил, что указанный закон может быть создан на основании результатов состоявшегося в 2012 году референдума о втором государственном языке. Политик также предположил, что русский язык исключат в том числе из телефонных и банковских сообщений.

Борданс добавил, что на текущий момент жители республики в повседневном общении, местах оказания услуг, а также на рабочем месте говорят как на русском, так и на латышском языках, чего, по мнению политика, «не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе».

«Обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», — уверен политик.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения оказались, мягко говоря, не в восторге от новости о разработке данного закона, в особенности учитывая то, что в Латвии проживают немало русскоязычных. Также у многих возникла аналогия с Украиной, которая также запретила русский язык. Были и те, кто вежливо напомнил, что русский язык является одним из языков международного общения.

«Как усердно деньги отрабатывают. Ничего не боятся!» — написал Tove Jansson.

«Латыши захотели в украинцев поиграть?..» — задумалась Yulia_S.

«Каждый день люди стремятся к денацификации!» — с сарказмом отреагировала Татьяна Р.

«Статус русского языка был закреплён в ООН, где русский является одним из шести официальных международных языков. Может, прибалтийских тигров из ООН пора?» — задался вопросом Дмитрий П.

«А вот почему в маленьком, развитом и благополучном Сингапуре четыре национальных языка и это никому не мешает, а в захолустной и заплесневелой Латвии хотят только один, и тот вымирающий?» — недоумевает Елена.

«Украина с того же начинала…» — напомнила Дарья.

Орёл Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не понимаю, кому какое дело, кто на каком языке говорит? Люди понимают друг друга и, самое главное, платят налоги», — в недоумении eldmitrio.

«Новая Украина?» — задалась вопросом Зоя.

«Не удивлюсь, если следующей законодательной инициативой будет арест и заключение под стражу всех, имеющих русские имя и фамилию, думающих на русском языке и выглядящих как русские. Похоже, они уже не знают, как вызвать СВО (Специальную военную операцию — О. П.) на свои дурные головы», — добавил Андрей.

«Английский язык тоже запретить: ни Англия, ни Америка не являются частями Евросоюза», — призвал Алексей.

«Интересно, как это у них получится? В Латвии русскоязычных — 42%, много смешанных браков…» — заметила Ольга Ш.

«Страна-гестапо Латвия пробивает очередное дно», — отреагировал Vlad.

«Этакими темпами скоро русскоговорящим будут нашивать звезду на одежду. Не удивлюсь — так уже было с евреями», — отметил еще один участник обсуждения.

«Бедные люди в Латвии! У меня к ним только один вопрос: как вы допустили, что у вас абсолютные идиоты во власти? Я ни в одной стране, за исключением прибалтийских стран, не видела таких идиотских решений. Сами страны очень бедные. Особенно Латвия. Там из центра сверни в жилой квартал с домами — обнять и плакать… Эстония тоже. Мы их в семье называли «чёрные дыры», когда транзитом проезжали раньше», — подытожила El G.

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