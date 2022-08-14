Тайбэй, 14 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Военные самолёты и корабли Китая зафиксированы тайваньскими военными близ Тайваня, сообщает 14 августа тайваньское минобороны в Twitter.

News.qq.com Китайский истребитель J-20

Самолёты Китая (11 единиц) пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Тайваньские военные сообщили об истребителях Су-30 (четыре единицы), J-10, J-11 и J-16 — каждого по две единицы, а также KJ-500.

Ещё 11 китайских военных самолётов линию не пересекали. Также зафиксировано присутствие близ Тайваня шести военных кораблей Народно-освободительной армии Китая.

В результате Тайвань привёл в боевую готовность свои зенитные ракетные комплексы.

Стоит отметить, что эти события происходят на фоне очередной попытки американского давления на Китай: сегодня, 14 августа, на Тайвань, вопреки желанию Пекина, прибыли американские высокопоставленные лица.