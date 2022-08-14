Солнечногорск, Московская область, 14 августа, 2022, 17:12 — ИА Регнум. С 12 по 14 августа в Солнечногорском районе Московской области прошла Всероссийская экологическая школа Российского движения школьников. Участники презентовали свои разработки представителям бизнеса и общественных экологических организаций.

Пресс-служба РДШ Всероссийская экологическая школа РДШ

Участниками Всероссийской экологической школы РДШ стали победители конкурса «На старт, экоотряд!», которые в течение 2021/2022 учебного года выполняли задания по внедрению идей по сохранению природы на территории своей школы и региона, а также вместе с педагогами разрабатывали командный проект по одному из трех направлений: «Природоохранный проект», «Экологическое исследование» и «Экологическое волонтерство». Всего участниками конкурса стали более 1700 отрядов со всей России. Среди финалистов — команда «Зигзаг», участники которого разработали уникальный проект экологической тропы по Новгородской области, «ЭкоГномики», представившие систему, позволяющую школьникам разбираться в маркировках упаковок, и «Зеленые ладошки», предложившие повысить экопросвещение в регионах при помощи еженедельных собраний в особо охраняемых природных территориях.

Также участниками экологической школы стали ребята — победители проекта «Экотренд», которые в течение года реализовывали индивидуальные экологические проекты, а также проходили специальный образовательный курс. Среди них — Александра Иванова (проект экологической социальной сети «ЭкоFriend»), Денис Милованов (компьютерная экоигра), Варвара Кирпиченкова (экологические сказки для самых маленьких) и Полина Ласточкина (специализированная мусорка для северных широт).

Всего в экошколу приехали 8 экологических отрядов и 8 индивидуальных участников из Курганской, Липецкой, Нижегородской, Пензенской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Ленинградской областей, республик Башкортостан и Адыгея, Красноярского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Экологическая школа РДШ еще раз доказывает, насколько яркие, талантливые, экологически грамотные ребята живут в России. Они готовы реализовывать самые смелые, нестандартные экологические проекты в каждом уголке нашей страны, делиться со сверстниками своими идеями и делать всё, чтобы привлечь внимание окружающих к вопросам экологии. Конкурс «На старт, экоотряд!» и проект «Экотренд», победители которых принимают участие в летней школе, проводятся РДШ не первый год. Количество участников и проектов от года к году только возрастает. Например, проект «Экотренд» вырос в 4 раза за последний год — сейчас в нем принимает участие почти 7,5 тысяч ребят. Для нас крайне важно, что участники проектов РДШ способны формировать не только экологическое сознание, но и влиять на экологическую культуру в целом», — заявила Марина Мокшина, исполнительный директор Российского движения школьников.

В ходе экологической школы ребята смогли познакомиться с ведущими экспертами в сфере экологии и проектной деятельности: руководителем практики по устойчивому развитию компании «ЭкоДао» Юлией Дзюбой, сотрудником проекта #немузеймусора Наталья Лукьянова, экоблогером, руководителем практики экологического маркетинга EcoDao Анастасией Евдокимовой и менеджером по развитию благотворительной программы «Капитаны России» Игорем Плужниковым.

«Экологией я занимаюсь уже второй год и всегда, когда замечаю интересные конкурсы от экологического направления РДШ, стараюсь поучаствовать в них, показать свои проекты. Даже если что то не совсем получается, для меня это важный опыт. Моё участие в проекте «Экотренд» и в летней экошколе — это новый шаг к профессии мечты. Сегодня я испытывала небольшое волнение, потому что приехало много важных людей, но они слушали презентации наших проектов очень внимательно, были доброжелательны. В экошколе я узнала много нового о экологической культуре, познакомилась с интересными специалистами, ребятами из других регионов. Я уверена, что участие в экологической школе РДШ повлияет на мой выбор профессии в будущем», — поделилась участница летней экологической школы РДШ из Ленинградской области Александра Петрович.

В жюри были приглашены представители нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Экософия».

«Проекты ребят впечатлили степенью проработки и вовлеченности. Радует тот факт, что эти дети — представители нового, экологически мыслящего поколения, ведущие экологичный образ жизни и вовлекающие других своим примером. Сегодня очень важно прививать привычки экологичной жизни с самого детства. Мы видим что, число образовательных экопроектов растет с каждым днём. Это подтверждает то, что каждая заявка в треке «ЭкоСборная» поданы в номинацию «Экопросвещение», — отметила руководитель проекта «Экософия» АНО «Россия — страна возможностей» Вита Саар

По итогам образовательного блока дети доработали свои проекты и в формате постерной сессии представили их ведущим специалистам экологической сферы и бизнеса, которые в дальнейшем смогут оказать поддержку в реализации проектных инициатив ребят.