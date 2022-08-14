Ереван, 14 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В ереванское метро поступил сигнал о минировании, сообщили 14 августа в пресс-службе метрополитена.

Иван Шилов ИА REGNUM Ереван

Началась эвакуация пассажиров и персонала.

Как сообщалось ранее, 14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу» прогремел взрыв. По меньшей мере один человек погиб, более 50 получили ранения. В мэрии сообщили, что взорвался склад пиротехнических материалов.