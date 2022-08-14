Москва, , 17:05 — REGNUM Россия готова к конкретным действиям по обмену заключёнными с США, заявила 14 августа официальный представитель МИД Мария Захарова.

Виктор Бут Osce.usmission.gov

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что в диалоге по обмену заключенными фигурируют имена Виктора Бута, Бриттни Грайнер (баскетболистки, осужденной за контрабанду наркотиков) и Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.

По вопросу об обмене ведется «тихая дипломатия», которая должна принести плоды, отметил Дарчиев.