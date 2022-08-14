International Olympiad in Informatics: у россиян четыре медали
Москва, 14 августа, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В городе Джокьякарта в Индонезии завершилась 34-я Международная олимпиада школьников по информатике International Olympiad in Informatics (IOI 2022). В ней приняли участие команды из 90 стран мира, сообщается на сайте министерства просвещения России.
Российские школьники выполняли задания олимпиады дистанционно на базе кампуса Московского физико-технического института.
Золотых медалей были удостоены Александр Бабин (школа № 149 города Красноярска), Данил Клищ (физико-математический лицей № 31 города Челябинска), Всеволод Нагибин (образовательный центр — гимназия № 6 «Горностай» города Новосибирска).
Серебряную медаль присудили Федору Ромашову (СУНЦ имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова).
Призовые награды распределились на олимпиаде следующим образом: по четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая. Участники из США повторили результаты российских старшеклассников: у них также три золотые и одна серебряная медали.
Процесс подготовки команды занимает более года, он начался в ноябре 2021 года. В течение учебно-тренировочных сборов были отобраны 4 участника олимпиады из более чем 80 претендентов.
Руководитель российской команды — Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО. Заместитель руководителя сборной команды России — Алексей Малеев, директор центра развития ИТ-образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, International Olympiad in Informatics проходит ежегодно с 1989 года. Учредителем олимпиады в 1988 году выступило ЮНЕСКО. Первая олимпиада проводилась в городе Правец (Республика Болгария), следующая — в Минске. В России олимпиада проходила в 2016 году в Казани.
В 2021 году в олимпиаде принимали участие команды из 80 стран мира. По итогам состязания российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль.