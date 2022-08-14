Москва, 14 августа, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В городе Джокьякарта в Индонезии завершилась 34-я Международная олимпиада школьников по информатике International Olympiad in Informatics (IOI 2022). В ней приняли участие команды из 90 стран мира, сообщается на сайте министерства просвещения России.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Урок информатики

Российские школьники выполняли задания олимпиады дистанционно на базе кампуса Московского физико-технического института.

Золотых медалей были удостоены Александр Бабин (школа № 149 города Красноярска), Данил Клищ (физико-математический лицей № 31 города Челябинска), Всеволод Нагибин (образовательный центр — гимназия № 6 «Горностай» города Новосибирска).

Серебряную медаль присудили Федору Ромашову (СУНЦ имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова).

Призовые награды распределились на олимпиаде следующим образом: по четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая. Участники из США повторили результаты российских старшеклассников: у них также три золотые и одна серебряная медали.

«Российская сборная по информатике показала отличный результат. Медалей удостоены все наши ребята, что свидетельствуют о высоком уровне знаний школьников. И конечно, их достижения — это итог многолетней работы и показатель развития всей российской системы образования. У нас многое сейчас делается для того, чтобы раскрыть талант каждого ребенка. Над этим работают учителя, педагоги, наставники и тренеры. Для школьников проводится множество различных олимпиад и конкурсов, где они могут проявить свои способности. Поздравляю ребят, наших победителей, и хочу пожелать им дальнейших успехов!» — прокомментировал результаты сборной России по информатике министр просвещения России Сергей Кравцов .

Процесс подготовки команды занимает более года, он начался в ноябре 2021 года. В течение учебно-тренировочных сборов были отобраны 4 участника олимпиады из более чем 80 претендентов.

Руководитель российской команды — Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО. Заместитель руководителя сборной команды России — Алексей Малеев, директор центра развития ИТ-образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, International Olympiad in Informatics проходит ежегодно с 1989 года. Учредителем олимпиады в 1988 году выступило ЮНЕСКО. Первая олимпиада проводилась в городе Правец (Республика Болгария), следующая — в Минске. В России олимпиада проходила в 2016 году в Казани.

В 2021 году в олимпиаде принимали участие команды из 80 стран мира. По итогам состязания российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль.