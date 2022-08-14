Варшава, 14 августа, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Концепцию для того, чтобы граждане России не смогли получать шенгенские визы, начали разрабатывать в Польше, сообщает 14 августа Польское агентство печати.

My-travel-info.ru Флаги России и Польши

По словам заместителя польского министра иностранных дел Петра Вавжика, Варшава недовольна тем, что Евросоюз не проявил единства в отношении антироссийских визовых мер: против отмены шенгенских виз высказались в Париже, Берлине, Амстердаме.

И, поскольку не получается «преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима» для российских граждан, «Польша работает над новым решением».

С Польшей, отметил дипломат, проявили единство Прибалтика, Словакия и Чехия. Со своей стороны Варшава давно приостановила выдачу туристических виз гражданам РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство ЕС с подачи Эстонии и Финляндии обсуждает вариант запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Звучат мнения о том, что «туризм в цивилизованных странах — не для всех».