Москва, 14 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В России обеспокоены ситуацией ухода от уплаты налогов приезжающих в страну диджеев и коучей, передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа.

Эмблема МВД

Запрос в адрес главы МВД Владимира Колокольцева о проверке законности выступлений диджеев и коучей и уплаты ими налогов направил независимый эксперт в области налогообложения, член Генерального совета «Деловой России», руководитель МОО «Центр правопорядка в г. Москве и Московской области» Александр Хаминский. По словам эксперта, уже начата проверка законности выступления Тони Роббинса.

Говоря о подробностях механизма налогообложения и различных механизмах ухода от уплаты налогов на территории России, Хаминский отметил, что сегодня, когда выступления иностранных артистов в России практически сведены к нулю, в страну едут две категории выступающих — диджеи и коучи, причем они не утруждают себя получением рабочей визы.

«Хочу выделить две формы получения гонораров — наличные и безналичные денежные средства. Наличные предпочитают артисты и спикеры в случаях, когда сумма не превышает 10 тыс. долларов США. Это удобно: при пересечении границы не нужно оформлять таможенную декларацию и также можно не декларировать доход на родине. Правда, некоторые высокооплачиваемые исполнители из стран СНГ и Прибалтики имеют рублевые и валютные счета в российских банках и используют их хранения сокрытых от налогообложения средств», — отметил эксперт.

Совсем другая ситуация с безналичными платежами, продолжил он.

«На практике не встречаются прямые договоры между российскими концертными организациями и иностранными исполнителями как физическими лицами. Обычно заключаются контракты с представляющими интересы иностранца агентствами. И здесь, если есть желание скрыть получаемые гонорары от налогообложения, возникает множество вариантов. В ход идут счета оффшорных компаний, сами контракты составляются таким образом, чтобы избежать уплаты налога на доходы нерезидентов, полученные на территории Российской Федерации. А как известно, неуплата налогов приносит дополнительные прибыли всем участникам сомнительных схем. При таких обстоятельствах не стоит удивляться тому, что даже всемирно известные исполнители приезжают заработать в России по туристическим визам», — отметил эксперт.

Хаминский отметил, что планирует и далее совместно с правоохранительными органами продолжать борьбу с налоговым мошенничеством въезжающих с целью якобы «спеть и выступить для друзей бесплатно».

«Ранее по моим запросам в правоохранительные органы были отменены выступления заделавшихся в коучи Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, которые планировали выступления, въехав в Россию по туристической визе, а также выступления Ицхака Азидиса, который въезжал безвизово по израильскому паспорту, в то время, как безвизовый режим распространяется только на туристические поездки. Всемирно известные диджеи Боб Синклер и Джанлука Вакки прятались в подсобном помещении одного из самых пафосных московских клубов, пока полиция по моему обращению устанавливала обстоятельства их незаконных выступлений», — сказал Хаминский.

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