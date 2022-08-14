Запорожье, Украина, 14 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Чтобы обеспечить безопасность Запорожской АЭС, надо зачистить от украинских боевиков правый берег Днепра, заявил 14 августа член главного совета администрации Запорожской АЭС Владимир Рогов в эфире «Комсомольской правды».

Ralf1969 Запорожская АЭС

Он назвал единственным способом уберечь от обстрелов АЭС зачистку от боевиков населённых пунктов Никополя, Марганца и Томаковки, поскольку они находятся напротив станции на правом берегу реки.

Стрельбу украинские боевики по АЭС ведут именно из этих подконтрольным им населённых пунктов. «Только военные успехи решат проблему», — заявил Рогов.

Напомним, Запорожская АЭС стала очередным поводом для Запада попытаться обвинить Россию в том, что в Европе существует опасность катастрофы. Прозвучали предложения «демилитаризовать» территорию станции, охраняемую российскими силами, но периодически обстреливаемую ВСУ.

Россия предлагает провести на станции инспекцию со стороны МАГАТЭ и настаивает на том, что АЭС ни в коем случае нельзя оставлять без защиты со стороны ВС России: украинские боевики иначе спровоцируют ядерную катастрофу.