14 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что литовские власти настаивают на том, что странам Европейского союза нужно запретить российским гражданам въезд на свою территорию.

Анна Царькова, , 16:35 — REGNUM Литовские власти уверены в том, что странам Европейского союза нужно запретить российским гражданам въезд на свою территорию. Соответствующее заявление 13 августа сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Газовый вентиль Gazprom.ru

Глава внешнеполитического ведомства республики указал на то, что сотрудники сферы государственной безопасности, выдачи виз и пограничного контроля поддерживают решение Эстонии не пускать на свою территорию российских граждан с шенгенскими визами, а также поддерживают предложения Латвии запретить выдавать визы жителям Белоруссии.

«Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС», — приводит Baltic News Service слова главы МИД Литвы.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что для российских граждан не будет болезненным, если Европейский союз запретит им въезд на свою территорию, тем более что сейчас в Европе немало беженцев с Украины. Иные также призвали российскую сторону в ответ «закрутить» Европе газовый вентиль или хотя бы повысить цены на топливо.

«Вот достаточно ведь всего лишь вентиль один перекрыть, и всё. Вся эта Европа в такой заднице окажется», — отреагировал Александр К.

«Ну и мы тогда должны выслать из страны всех иностранцев. Давай, до свидания!» — считает Maricaso.

«Да закройте уже их! И вентили тоже закройте!..» — не выдержал Сергей.

«Прибалтике слова не давали!» — смеется Ольга А.

«Да и слава Богу — пусть закроют, — меньше заразы в России будет…» — отреагировала «Пчела».

Окно в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А кто-то ещё мечтает ехать в карликовые государства с кучей беженцев?» — не понимает Анна.

«Да и хрен с вами! Может, по аналогии с финнами, что берут уже мзду в 5 евро за то, что ты русский, мы введем дополнительную наценку на газ за каждого россиянина, лишенного приобщения к европейским «ценностям», — в свою очередь предложил Вячеслав.

«Сейчас только в Европу ехать! Там украинцев больше, чем европейцев», — смеется Виталий.

«Литва, Латвия, Эстония, Финляндия… стандартный набор карманных шестёрок США, которые гавкают по приказу», — прокомментировал новость Юрий.

«Ничего. Взвоют прибалты от украинцев. Они и так там борзо себя ведут, а не будет россиян — переключатся на прибалтов…» — написала Inna.

«Закрыть вентиль Прибалтике! Не угомонятся никак с визами», — пишет Malena.

«Шпроты много тявкают!» — не выдержал Александр Ч.

«Боитесь, когда страшно? Ворота закрываете… Тогда и рты свои закройте, когда голод и холод придёт!» — отреагировал G.

«Никто и не собирается ехать к вам, в вашу нищенскую страну, — сами литовцы уже давно уезжают на заработки в другие европейские страны. У нас все есть, зачем нам куда-то ехать? Сами нас полощут, как хотят, при этом пользуются нашим газом. Да пусть закрывают и про газовый кран не забудут», — подытожила Галина.

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Напомним, ранее власти Эстонии приняли решение закрыть границы для российских граждан, имеющих шенгенские визы.