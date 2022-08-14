14 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 16:38 — REGNUM «Мы едем в Донецк — домой». На вокзале Ставрополя разговаривают женщины с сумками в руках. Посматривая на часы, они ждут автобуса и находятся в предвкушении скорейшего возвращения домой, в Донбасс. Им не терпится оказаться на родной земле, в родных стенах.

Цветы на бульваре Пушкина в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

«В гостях хорошо, а дома — лучше», — говорят они.

Бульвар Пушкина в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Жители Донецка в сквере на бульваре Пушкина Александр Погожев © ИА REGNUM

Вечерний Донецк Александр Погожев © ИА REGNUM

Флаги ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Остановка Главпочтамт в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Меньше всего женщины, ожидающие автобуса, переживают о прилётах. Да и день их приезда выдался относительно тихим и спокойным: на улицах Донецка многолюдно, несмотря на выходной день. Гуляют пенсионеры и молодёжь.

Жительница Донецка с питомцами Александр Погожев © ИА REGNUM

Флаг ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Мужчина читает книгу на бульваре Пушкина в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Закладная плита на бульваре Пушкина в г. Донецке. Проект «Наш город» Александр Погожев © ИА REGNUM

Георгиевская лента в виде буквы Z возле сувенирной лавки в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Кажется, горожане занимаются своими привычными делами: искренне заботятся друг о друге, о своих питомцах. Отдыхают после работы или заняты домашними делами, обустройством быта. Они живут свою одну-единственную жизнь. Здесь и сейчас. Не на черновик. Они к каждой секунде жизни относятся, как к благодати Божьей.

Ул. Артёма в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Ул. Артёма в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Ул. Артёма в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Уличная торговля домашними овощами и фруктами в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Реклама донецких сувениров Александр Погожев © ИА REGNUM

Над зданиями развеваются флаги Донецкой Народной Республики и РФ. Как символ неотделимости от России. Атмосферой народного единства пропитан воздух. Здесь люди не делят друг друга на родных и чужих, потому что все они — единое целое.

Флаги ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Здание народного совета в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Георгиевская лента в виде буквы Z возле сувенирной лавки в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Система оповещения на столбе в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Здание народного совета в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Находясь среди людей на улицах, становится особенно заметно, как жители Донецка чтят память о героях Донбасса. Они гордятся ими. На бульваре Пушкина, где в августе 2018 года в результате террористического акта погиб первый глава ДНР Александр Захарченко с телохранителем, установлен мемориальный камень. С портретов, размещённых на баннерах, смотрят глаза защитников Донбасса. Среди них — командир реактивного артиллерийского дивизиона Ольга Качура (позывной Корса), которой посмертно присвоено звание Героя России.

Место гибели первого главы ДНР на бульваре Пушкина в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Место гибели первого главы ДНР на бульваре Пушкина в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Место гибели первого главы ДНР на бульваре Пушкина в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Баннер на улице Донецка в память о трагической гибели Ольги Качура Александр Погожев © ИА REGNUM

Баннер на улице Донецка в память о трагической гибели Ольги Качура Александр Погожев © ИА REGNUM

Место гибели первого главы ДНР на бульваре Пушкина в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Память о трагических событиях хранит каждая улица и практически каждый дом. И сами жители Донецка будто следуют строкам из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского, высеченным на мемориальном камне Александру Захарченко, как завету:

»… Во все времена бессмертной Земли помните!»