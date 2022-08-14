Аннотация
Донецк живёт памятью о своих героях.
Александр Погожев, Екатерина Булатова,
14 августа 2022, 16:38 — REGNUM «Мы едем в Донецк — домой». На вокзале Ставрополя разговаривают женщины с сумками в руках. Посматривая на часы, они ждут автобуса и находятся в предвкушении скорейшего возвращения домой, в Донбасс. Им не терпится оказаться на родной земле, в родных стенах.
Цветы на бульваре Пушкина в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
«В гостях хорошо, а дома — лучше», — говорят они.
Бульвар Пушкина в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Жители Донецка в сквере на бульваре Пушкина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вечерний Донецк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Флаги ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Остановка Главпочтамт в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Меньше всего женщины, ожидающие автобуса, переживают о прилётах. Да и день их приезда выдался относительно тихим и спокойным: на улицах Донецка многолюдно, несмотря на выходной день. Гуляют пенсионеры и молодёжь.
Жительница Донецка с питомцами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Флаг ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мужчина читает книгу на бульваре Пушкина в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Закладная плита на бульваре Пушкина в г. Донецке. Проект «Наш город»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Георгиевская лента в виде буквы Z возле сувенирной лавки в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Кажется, горожане занимаются своими привычными делами: искренне заботятся друг о друге, о своих питомцах. Отдыхают после работы или заняты домашними делами, обустройством быта. Они живут свою одну-единственную жизнь. Здесь и сейчас. Не на черновик. Они к каждой секунде жизни относятся, как к благодати Божьей.
Ул. Артёма в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ул. Артёма в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ул. Артёма в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уличная торговля домашними овощами и фруктами в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Реклама донецких сувениров
Александр Погожев © ИА REGNUM
Над зданиями развеваются флаги Донецкой Народной Республики и РФ. Как символ неотделимости от России. Атмосферой народного единства пропитан воздух. Здесь люди не делят друг друга на родных и чужих, потому что все они — единое целое.
Флаги ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Здание народного совета в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Георгиевская лента в виде буквы Z возле сувенирной лавки в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Система оповещения на столбе в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Здание народного совета в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Находясь среди людей на улицах, становится особенно заметно, как жители Донецка чтят память о героях Донбасса. Они гордятся ими. На бульваре Пушкина, где в августе 2018 года в результате террористического акта погиб первый глава ДНР Александр Захарченко с телохранителем, установлен мемориальный камень. С портретов, размещённых на баннерах, смотрят глаза защитников Донбасса. Среди них — командир реактивного артиллерийского дивизиона Ольга Качура (позывной Корса), которой посмертно присвоено звание Героя России.
Место гибели первого главы ДНР на бульваре Пушкина в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Место гибели первого главы ДНР на бульваре Пушкина в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Место гибели первого главы ДНР на бульваре Пушкина в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Баннер на улице Донецка в память о трагической гибели Ольги Качура
Александр Погожев © ИА REGNUM
Баннер на улице Донецка в память о трагической гибели Ольги Качура
Александр Погожев © ИА REGNUM
Место гибели первого главы ДНР на бульваре Пушкина в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Память о трагических событиях хранит каждая улица и практически каждый дом. И сами жители Донецка будто следуют строкам из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского, высеченным на мемориальном камне Александру Захарченко, как завету:
»… Во все времена бессмертной Земли помните!»
Место гибели первого главы ДНР на бульваре Пушкина в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM