Ереван, , 16:19 — REGNUM До 51 выросло число человек, которые пострадали в результате взрыва и пожара на рынке в Ереване.

Пожар 34.mchs.gov.ru

По донным спасательной службы МЧС Армении Арсена Гаспаряна, точно известно о 45 пострадавших. По данным РИА Новости, пострадавших уже 51.

Как уточнил Гаспарян, борьба с ликвидацией пожара идёт сложно: продолжаются «взрывы пиротехники, что ещё осложняет нашу работу», так что тушить пожар предстоит «ещё долго».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате ЧП на рынке «Сурмалу» в столице Армении. Среди пострадавших десять человек — несовершеннолетние.

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