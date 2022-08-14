Ереван, 14 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. До 51 выросло число человек, которые пострадали в результате взрыва и пожара на рынке в Ереване.

34.mchs.gov.ru Пожар

По донным спасательной службы МЧС Армении Арсена Гаспаряна, точно известно о 45 пострадавших. По данным РИА Новости, пострадавших уже 51.

Как уточнил Гаспарян, борьба с ликвидацией пожара идёт сложно: продолжаются «взрывы пиротехники, что ещё осложняет нашу работу», так что тушить пожар предстоит «ещё долго».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате ЧП на рынке «Сурмалу» в столице Армении. Среди пострадавших десять человек — несовершеннолетние.