Пекин, , 16:08 — REGNUM Сотрудники Лаборатории сильного магнитного поля Китайской академии наук запустили установку, способную поддерживать магнитное поле силой до 45,22 тесла. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Картина силовых линий магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом в форме стержня. Железные опилки на листе бумаги

Ранее самым мощным устройством этого класса считалась установка, запущенная в 1999 году в Национальной лаборатории сильного магнитного поля США, расположенной в штате Флорида. Эта установка позволяла генерировать магнитное поле силой 45 тесла.

Эксперименты с новой установкой позволят китайским учёным продвинуться в понимании внутренней структуры различных материалов. Такие установки используются для проведения исследований во многих отраслях науки и техники, включая производство полупроводников.

Ранее учёные Хэфэйского института физических наук, где расположена новая установка, использовали гибридный магнит, способный генерировать магнитное поле силой 40 тесла. Эксперименты с этой установкой проводились с 2016 года, проведением исследований занимались более 170 научных учреждений из Китая и других стран.