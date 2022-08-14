Москва, 14 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Современные западные неолиберальные политики ведут войну против всего, что развивает и укрепляет человеческую личность, так как люди-личности не нужны и опасны для их замыслов. Об этом 14 августа написал российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

«Следует понимать, что т. н. «модерн арт», призванный заменить и в итоге вытеснить подлинное искусство, это средство войны в руках глобалистов и неолиберальной элиты. Войны против истории, традиций, исконного стремления человека к красоте и гармонии, преклонения перед талантом, т.е. против всего того, что развивает и укрепляет человеческую личность. По той причине, что неолибералам не нужны люди-личности. Более того, они опасны для их замыслов», — отметил он в своём сообщении.

Кроме того, Пушков отметил, что глобализация в понимании неолиберальных политиков предполагает деградацию и уничтожение национальных государств, а также деградацию национального начала в обществе в пользу псевдоразнообразия (diversity) и деградацию семейных отношений в пользу т. н. трансгендерной «культуры».

Также такая глобализация, как уточнил российский сенатор, предполагает деградацию личности в пользу создания «идеального потребителя», который будет сведен к человеку-функции и станет проживать во вселенной владельцев соцсетей, потребляя тот информационный мусор, который неолиберальная элита объявит высшим смыслом.

«Смысл этого навязываемого миру процесса всесторонней деградации — в глобальной манипуляции и в глобальном контроле, который и является главной целью глобализаторов. Они это называют «глобальным доминированием». А т. н. «современное искусство» является одним из средств тотальной войны за такой контроль», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа стало известно, что лондонский музей Хорнимана заявил, что вернет правительству Нигерии 72 артефакта, включая 12 латунных пластин, известных как Бенинские бронзы, незаконно вывезенных в 1897 году британскими солдатами из города Бенин.