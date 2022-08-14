Томск, , 15:49 — REGNUM В Томской области за первое полугодие 2022 года снизились показатели рождаемости и смертности населения. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата.

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Так, в январе–июне 2022 года в регионе родилось 4395 младенцев, что на 256 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Умерли за тот же период 6626 человек (-683).

«Естественная убыль населения — превышение числа умерших над числом родившихся — составила 2231 человек, за тот же период 2021 г. естественная убыль составляла 2658 человек», — отметили в службе статистики.