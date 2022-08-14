Братислава, 14 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Сообщения о передаче властями Словакии киевскому режиму истребителей МиГ-29 опроверг словацкий министр обороны Ярослав Надь. Его слова 14 августа приводит братиславская газета «Правда».

МиГ-29

«Они (истребители Миг-29) в Слиаче (авиационная база в Центральной Словакии). Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа государственный телеканал республики RTV со ссылкой на Надя сообщил, что власти Словакии приняли решение о передаче киевскому режиму своих истребителей МиГ-29.