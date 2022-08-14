Донецк, , 15:35 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясному и Горловке 10 снарядов. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:20 — н.п. Новомихайловка — н.п. Ясное: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️15:05 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами.

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