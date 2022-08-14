Путин примет участие в церемонии открытия форума «Армия-2022»
Москва, 14 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Международного форума «Армия-2022» и Армейских международных игр 15 августа. Об этом 14 августа сообщили в Кремле.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«15 августа Владимир Путин примет участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр-2022», — отмечается в сообщении.
Президент РФ также посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в парке «Патриот».