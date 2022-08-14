Москва, 14 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Международного форума «Армия-2022» и Армейских международных игр 15 августа. Об этом 14 августа сообщили в Кремле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«15 августа Владимир Путин примет участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр-2022», — отмечается в сообщении.

Президент РФ также посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в парке «Патриот».