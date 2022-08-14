Москва, 14 августа 2022, 15:29 — REGNUM Звезды российского спорта Аделина Сотникова, Камил Гаджиев и другие выступили на спортивном фестивале в ЛНР
12–14 августа в ЛНР прошел Фестиваль спорта, в котором приняли участие Аделина Сотникова, первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании, президент компании FIGHT NIGHTS, победитель Кубка мира по джиу-джитсу, чемпион по боевому самбо Камил Гаджиев и чемпионы-паралимпийцы Михаил Асташов, Алексей Ашапатов, Артур Юсупов.
Показательные выступления Аделины Сотниковой прошли на Ледовой арене в одной из спортивных школ Луганска, где олимпийская чемпионка также встретилась с жителями республики.
Поддержать жителей республики приехали и российские спортсмены Федерации воздушно-силовой атлетики России, создали в Луганске площадку для занятий воркаутом и подарили ее спортсменам Донбасса. На площадке прошли показательные выступления и мастер-класс по этому новому виду спорта.
В Луганске он провел два мастер-класса — по общефизической подготовке и смешанным единоборствам для профессиональных спортсменов республики. За развитие спорта в Луганске и динамовского движения Камил Гаджиев был удостоен почетной золотой медали РФСО «Динамо».
На фестиваль в ЛНР приехал также один из ведущих актеров театра Олега Табакова Павел Шевандо, исполнитель главной роли в одном из лучших российских фильмов о спорте «Со дна вершины».
Прообразом главного героя картины стал российский спортсмен, двукратный паралимпийский чемпион Алексей Мошкин. Картина удостоилась 39 призов кинофестивалей в России и за рубежом. На встрече со зрителями кинокартины актер рассказал о непростой судьбе ее главного героя, преодолевшего страшную трагедию в жизни и вышедшего победителем из ситуации, в которой многие упали бы духом.