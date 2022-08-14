Рига, 14 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В данный момент власти Латвии разрабатывают закон, который ограничит использование русского языка на работе и ​​в общественных местах. Об этом 14 августа заявил латвийский министр юстиции Янис Борданс в беседе с агентством Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык», — сказал он.

Также Борданс уточнил, что такой закон может быть создан на основании результатов языкового референдума о втором государственном языке, который прошёл в 2012 году.

При этом министр юстиции Латвии отметил, что на данный момент в республике наблюдается ситуация, когда её жители одновременно пользуются и русским, и латышским языком в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах.

«Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», — добавил он.

Помимо того, Борданс указал, что такого рода закон в течение ближайшего времени могут направить на совещание сторон, которые формируют правительство и затем его можно будет отправить на рассмотрение Сейма страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее латвийский президент Эгил Левитс заявил, что требование о том, чтобы выдача туристических виз гражданам России была прекращена, должна выдвинуть совместно с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими поддерживающими такое решение странами на уровне Евросоюза Латвия.