Судак, Крым, 14 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Группа из 120 представителей творческой молодежи ЛНР отправилась на фестиваль «ТавридаАРТ» в Крым. Об этом сообщила главный специалист отдела искусств и художественного образования управления культуры и туризма Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР Наталья Мележик.

ИА REGNUM Творческая молодежь

«Сегодня на масштабное мероприятие, которое ежегодно проводится в Крыму — фестиваль «ТавридаАРТ» — отправляется творческая молодежь из нашей Республики. Это ребята от 18 до 35 лет. Как правило, это студенты высших учебных заведений нашей Республики и выпускники тоже. Это ребята, которые в профессиональной сфере или любительской сфере занимаются искусством», — цитирует ее слова Луганский информационный центр.

Наталья Мележик отметила, что в фестивале примут участие более четырех тыс. человек из всех регионов России.

«Ребята наши вместе с представителями всех регионов Российской Федерации — там планируется более четырех тысяч участников — будут вовлечены в активный творческий процесс практически с первого дня. Сам фестиваля состоится с 15 по 19 августа», — сообщила главный специалист МКСМ.

Она рассказала, что в рамках фестиваля вокалисты из ЛНР выступят вместе с народной артисткой России Ларисой Долиной, а скрипачи — с известными российскими музыкантами.

Наталья Мележик добавила, что луганскую молодежь ожидает «обширная и очень интересная программа».

«Очень плодотворно, я думаю, ребята наши представят свои все навыки, свои таланты и в целом нашу Республику», — сказала она.

Студентка Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Светлана Бондаренко отметила, что ожидает «крутого концерта и классных знакомств».

«Хочу познакомиться с новыми людьми, узнать что-то классное от них, поделиться, может быть, каким-то опытом. На фестивале очень крутая программа, очень много всего интересного. Хотелось бы побывать везде, но много разных мероприятий поставили в одно время, поэтому вряд ли это получится», — рассказала студентка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арт-кластер «Таврида» — платформа возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства, которая объединяет образовательные заезды, фестиваль, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий и другие проекты. Мероприятия арт-кластера включены в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуются с 2015 года при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Участники студенческой самодеятельности и представители профессиональных творческих коллективов — выпускники и студенты вузов ЛНР из различных регионов Республики станут участниками смены, которая посвящена открытому окну возможностей и поддержке молодежи в условиях новой экономики и импортозамещения: «Сложности = Возможности». На фестивале соберутся около четрех тыс. молодых деятелей культуры и искусств из разных регионов Российской Федерации: музыканты, хореографы, художники, актеры, режиссеры, а также участники проектов «Большая перемена», «#МыВместе», «Россия — страна возможностей», «Твой ход» и других.