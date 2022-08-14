14 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что за министра иностранных дел Британии Элизабет Трасс на выборах премьер-министра свои голоса готовы отдать свыше 60% членов Консервативной партии Великобритании.

Анна Царькова, , 16:41 — REGNUM За министра иностранных дел Британии Элизабет Трасс на выборах премьер-министра свои голоса готовы отдать свыше 60% членов Консервативной партии Великобритании. На это указывают результаты опроса агентства маркетинговых исследований и анализа Opinium, обнародованные 14 августа.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в политике Британии в отношении России ничего со сменой главы правительства не изменится. Иные опасаются, что Трасс будет хуже Джонсона.

«Спрашивается, зачем было лохматого (речь о Борисе Джонсоне. — А. Ц.) сливать?» — не понимает Andrei.

«Там вообще есть достойные кандидаты?» — поинтересовалась Anna A.

«Она вполне вменяема, чтобы делать то, что ей скажут. А дальше пусть хоть на голове стоит», — добавил один из участников обсуждения.

«Шоу должно продолжаться… Дамочка будет жечь…» — иронизирует Елена К.

«И развяжет третью мировую своим маленьким умом и очень большими амбициями. Зачем надо было шило на мыло менять?» — недоумевает Ирина.

«Сочувствую британцам!» — отреагировал М. К.

«Тупой и ещё тупее!» — шутит Aleksandr, сравнивая Трасс и Бориса Джонсона.

Лиз Трасс Tom Witham

«А радовались отставке Джонсона!» — пишет Viktor.

«Этой аквариумной рыбкой легче управлять… А к позору им не привыкать… Это их обычное состояние…» — отметила Елена.

«А кто-то сомневался? Всё было ясно давно, — демократия только на бумаге… Это во всех странах», — написал Слава.

«Осталось пожелать британцам успехов и процветания с такой успешной, образованной, умной и толковой премьер-министром! Интересно, зиму они хоть переживут? Принадлежность Воронежской области России уже признала данная интеллектуалка?» — не без сарказма поинтересовался Anatolii R.

«А не всё равно? Они как гадили, так и будут гадить России, может, даже хуже», — добавил Сергей С.

«Джонсон — мастодонт политический по сравнению с… [Трасс]», — отметил Expromt.

«Пропал дом… королевский», — с сарказмом пишет V.

«У мировых кукловодов отличная фантазия и прекрасный юмор. Шольц, Трюдо, Байден…» — написал I’am a spacemen.

«А кто сомневался, наверное, только тот, кто верит в демократические выборы! А в это верить очень наивно!» — отреагировала Elena K.

«Ну что ж, значит, величию бриттов пришёл конец. Перевелась элита с приходом Лизки (вероятно, речь в данном случае о британской королеве. — А. Ц.). Значит, так и должно быть. И на старуху бывает проруха», — отметила Swietlana.

«За Британию не чокаясь!» — смеется Ольга.

«Мне кажется, тут всё равно, кто будет, — хуже уже некуда», — в свою очередь, предположил Peter P.

«Им же и хуже — с таким премьером и врагов не надо», — добавила Zoya.

«Зачем огород городили — и так было ясно, что Лизок замена Борюське (речь о Трасс и Джонсоне. — А. Ц.)…» — пишет Ольга.

«Господи! Черчилль в гробу перевернется», — подытожил 16 902.