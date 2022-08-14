Вашингтон, 14 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Визит делегации Конгресса США на Тайвань пройдёт 14–15 августа. Об этом 14 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на американское посольство на острове.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Уточняется, что в ходе своей поездки американские конгрессмены проведут встречу с высокопоставленными лидерами Тайваня, а также обсудят отношения США с островом и глобальные цепочки поставок.

При этом отмечается, что такой визит будет проведён в рамках более широкого визита делегации Конгресса США в Индо-Тихоокеанский регион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 11 военных самолетов и шесть военных кораблей.