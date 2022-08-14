Донецк, , 15:06 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:10 — н.п. Отрадовка — н.п. Горловка (Никитовский, Калининский районы): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️14:52 — н.п. Орловка — н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее по Донецку в ДНР со стороны ВСУ прилетело еще 20 мин калибра 120 мм.

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