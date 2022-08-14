Лондон, 14 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Жители графства Суррей в Британии выстроились в очереди за питьевой водой из-за засухи и перебоев в водоснабжении. Об этом 14 августа пишет Daily Mail.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В водоснабжающей компании Thames Water сообщили о техсбое утром 14 августа, из-за чего часть жителей графства осталась без воды. В компании призвали экономить воду и использовать только для основных нужд, а также организовали три пункта раздачи воды, где сразу же образовались длинные очереди.

Ранее в восьми районах южной и центральной Англии была объявлена засуха. В британских супермаркетах ограничили продажу питьевой воды: не более 5 бутылок — в одни руки.