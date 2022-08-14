Тюмень, 14 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Тюменской области вынужденно остановился пассажирский поезд №380, следовавший из Оренбурга в Новый Уренгой. Об этом 14 августа сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Железная дорога

Инцидент произошёл на неэлектрифицированном участке на перегоне Войновка — Тобольск. Причиной стала неисправность тепловоза. Машинист потребовал предоставления вспомогательного локомотива.

В составе из 17 вагонов находились 707 пассажиров. Сейчас график движения поездов уже восстановлен. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, схожий инцидент произошёл 4 августа на перегоне Войновка — Тобольск практически в том же районе. Из-за неисправности тепловоза в пути задержался поезд Новый Уренгой — Казань. Но на станции Туринския локомотив заменили и состав продолжил движение. Из-за этой аварии также были задержаны четыре грузовых и два пассажирских поезда.