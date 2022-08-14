Барнаул, 14 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом. 41 заболевший госпитализирован в стационар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 274 539.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 263 061 пациент, в том числе 18 за последние сутки. Скончались 8706 пациентов с коронавирусом.