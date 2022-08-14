* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:57 — REGNUM Местные источники сообщают о прекращении боев между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления в провинции Панджшер, пишет «8 Собх».

Боестолкновения начались утром 12 августа в нескольких местностях долины Абдуллахейль уезда Дара и продолжались до 19:00.

По данным источников, в результате столкновений было убито более 20 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эти боевики были убиты в нескольких засадах коммандос фронта сопротивления во главе с командиром Маликом.

Источники добавляют, что силы Фронта сопротивления в этих столкновениях потерь не понесли.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт национального сопротивления официально ничего по этому поводу не заявляли.

Ранее поступали сообщения об уничтожении двух талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рейнджеров в долине Абдуллахейль.