Ереван, 14 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате взрыва на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» выросло до 26. Об этом 14 августа сообщает минздрав Армении в своём телеграм-канале.

Niklas Freidwall Взрыв

«26 пострадавших от взрыва получают медицинскую помощь в различных медицинских центрах», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате трагического происшествия один человек погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване, согласно предварительным данным МЧС Армении, один человек погиб и ещё 20 пострадали.