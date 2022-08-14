София, , 14:55 — REGNUM В столице Болгарии Софии на 83-м году жизни скончалась известная болгарская поэтесса Екатерина Йосифова. Об этом 14 августа сообщает БНР.

По предварительным данным, смерть литератора наступила по естественным причинам. Ранее поэтесса перенесла несколько тяжелых заболеваний.

Произведения Йосифовой издавались крупными тиражами в Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Индии, Италии, СССР, США и других странах. В Российской Федерации ее произведения входят в программу ряда гуманитарных вузов.

О дате и месте прощания с Йосифовой информации нет.