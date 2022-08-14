София, , 15:52 — REGNUM Государственная комиссия Болгарии по товарным биржам и рынкам (ГКТБР) зарегистрировала очередной резкий рост цен на основные продукты питания в стране. Об этом 14 августа информирует БНР.

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Согласно официальной информации, подорожание в пределах 15−50% коснулось картофеля, подсолнечного масла, сахара, риса и куриных яиц. Также выросли цены на большинство видов фруктов, включая яблоки, лимоны, персики и апельсины.

По некоторым данным, в настоящее время в Болгарии регулярное качественно питание не могут позволить себе более 45% пенсионеров и не менее 25% работоспособного населения.