Бухарест, , 14:52 — REGNUM Из-за резкого роста цен на мясо и мясную продукцию в Румынии тысячи жителей румынских городов приступили к разведению в своих квартирах и домах птицы и свиней. Об этом 14 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По некоторым данным, эти домашние животные сегодня присутствуют в каждом третьем жилом помещении Бухареста, Горжа, Ясс и других крупных городов страны. При этом местные власти активно выдают разрешения на разведение скота и птицы, мотивируя это «необходимостью нынешнего дня».

Напомним, в последний раз разведение скота в городах страны наблюдалось в конце 1980-х годов, когда в Румынии бушевал экономический кризис.