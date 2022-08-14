Гагра, Абхазия, , 14:43 — REGNUM В Абхазии всегда будут благодарны добровольцам, которые 30 лет назад стали защищать республику во время войны с Грузией. Об этом 14 августа говорится в обращении президента республики Аслана Бжании, которое опубликовано на сайте главы Абхазии.

Аслан Бжания

Как отметил Бжания, 14 августа является трагической датой в истории народа Абхазии, когда власти Грузии начали войну против республики.

«Но мы не дрогнули. Сильный и храбрый народ в едином порыве встал на защиту своей Родины. Мы всегда будем благодарны каждому добровольцу, пришедшему по зову сердца нам на помощь. Силу духа народа, воинов, наше единство и волю к победе враг не смог сломить», — говорится в обращении.

Кроме того, абхазский лидер подчеркнул, что память о тех страшных днях войны будет передаваться от поколения к поколению.

«В наших сердцах всегда будут живы родители, братья и сестры, невинно убиенные дети. Вечная им память! Вечная память славным защитникам Отечества!», — также указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что нападение Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года было бесчеловечным и вероломным преступлением.