Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Обыски в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго пошли лишь на пользу политику. Об этом 14 августа передает The Independent.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опросу Politico/Morning Consult, рейд ФБР улучшил позиции экс-главы Белого дома в рядах Республиканской партии. 57% сторонников республиканцев заявили, что готовы проголосовать за Трампа в случае его участия в выборах-2024.

В июле экс-президент США набирал 53% поддержки в Республиканской партии. Таким образом, отмечает издание, обыски ФБР отчасти помогли Трампу увеличить отрыв от губернатора Флориды на 10%.

Письмо, в котором содержится просьба оценить, нанесён ли бывшим президентом США Дональдом Трампом хранением государственных документов в его поместье во Флориде ущерб нацбезопасности, направили директору американской национальной разведки Эврил Хейнс конгрессмены от Демократической партии страны Кэролин Малони и Адам Шифф. Текст письма 13 августа был обнародован на сайте комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США.

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