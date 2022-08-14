Донецк, , 14:33 — REGNUM По Донецку в ДНР со стороны ВСУ прилетело еще 20 мин калибра 120 мм. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:10 — н.п. Марьинка — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено 20 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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