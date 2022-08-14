Брюссель, 14 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Последствия спецоперации России на Украине сказались на повседневном меню жителей Европы. Об этом 14 августа пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Постное меню

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Ситуация с ростом цен на энергоносители затронула почти все страны мира, а инфляция и рецессия заставляют жителей стран Запада сокращать свои обычные потребности и аппетиты до беспрецедентного минимума, отмечается в сообщении.

Так, утверждается, что энергокризис вызвал серьезный рост цен на продовольствие по всей Европе, особенно — в Великобритании. Там граждане сталкиваются как с ростом цен на оплату коммунальных услуг, так и с подорожанием повседневных продуктов питания. Из-за этого британцам приходится отказываться от разных видов товаров ради экономии.

Более тяжелая ситуация — еще впереди, так как с наступлением зимы цены могут расти еще быстрее.