Вашингтон, 14 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Свою истинную природу всё больше раскрывает украинский лидер Владимир Зеленский и из-за этого страны Запада начинают от него уставать. Об этом 14 августа написал бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа — Стив Кортес, в своей статье для издания Newsweek.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу. В течение нескольких месяцев украинский президент наслаждался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и знаменитостей. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников на Западе», — отмечается в материале.

Также указывается, что в последнее время в западных странах появляется понимание бесполезности безоговорочной поддержки Зеленского и уточняется, что, помимо жуткой коррупции на Украине, у западных партнёров имеются и другие претензии к украинскому лидера, к примеру, запрет всех оппозиционных СМИ и партий.

Кроме того, Кортес отметил, что американские налогоплательщики занимают десятки миллиардов долларов для того, чтобы оказывать помощь «безответственному лидеру коррумпированной страны», действия которого ведут к эскалации конфликта.

При этом экс-советник президента США уточнил, что конфликт на Украине не касается национальных американских интересов и вмешательство Вашингтона в него только вредит всем его участникам.

Помимо того, Кортес заключил, что, по его мнению, американская сторона в этом случае должна выступать за диалог, переговоры и деэскалацию, а не снабжать киевский режим вооружением и деньгами, так как «это просто не наша борьба, и Зеленский, черт возьми, не наш боец».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки российскими средствами ПВО были сбиты два украинских БПЛА и 15 реактивных снарядов систем залпового огня.