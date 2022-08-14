Москва, , 14:22 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «добрым» министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса после его слов о том, что Вильнюсу стоит перестать давать визы «российской оппозиции».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она отметила, что литовский министр четко обозначил свою «поддержку».

"Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции — «пусть сидят в стране и готовят перемены». Пусть сидят? Добрый Ландсбергис четко обозначил «поддержку», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал отбирать ВНЖ за поддержку России и прекратить выдачу виз гражданам РФ.