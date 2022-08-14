Асбест, Свердловская область, 14 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Асбесте Свердловской области прокуратура проводит проверку из-за гибели сотрудницы местного предприятия после схода на неё грузового вагона тепловоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

В ходе проверки планируется дать правовую оценку соблюдению на этом предприятии законодательства об охране труда. Также предстоит установить ответственных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 13 августа. Погибла весовщица комбината. По предварительной информации, на неё упал вагон, который сошёл с внутренних железнодорожных путей.

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