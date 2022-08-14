Каир, 14 августа 2022, 14:11 — REGNUM 41 человек погиб в результате пожара в церкви в Египте, передает 14 августа AP.
Ранее сообщалось о 35 погибших и 45 пострадавших.
Коптская церковь Египта, ссылаясь на органы здравоохранения, утверждает, что из-за пожара в церкви в Каире погиб 41 человек, отмечается в сообщении.
Пожар вспыхнул в церкви Абу Сейфейн в районе Имбаба. Пострадавших доставляют в больницы этого и соседнего района Агуза.
На борьбу с огнем были выделены три пожарных расчета, на месте также находятся машины скорой помощи.
Президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил госорганам принять необходимые меры для устранения последствий и оказания помощи пострадавшим.
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