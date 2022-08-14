Каир, 14 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. 41 человек погиб в результате пожара в церкви в Египте, передает 14 августа AP.

Pixabay.com Флаг Египта

Ранее сообщалось о 35 погибших и 45 пострадавших.

Коптская церковь Египта, ссылаясь на органы здравоохранения, утверждает, что из-за пожара в церкви в Каире погиб 41 человек, отмечается в сообщении.

Пожар вспыхнул в церкви Абу Сейфейн в районе Имбаба. Пострадавших доставляют в больницы этого и соседнего района Агуза.

На борьбу с огнем были выделены три пожарных расчета, на месте также находятся машины скорой помощи.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил госорганам принять необходимые меры для устранения последствий и оказания помощи пострадавшим.