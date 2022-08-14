Москва, , 14:08 — REGNUM Населённый пункт Уды в Харьковской области полностью освобождён от киевских боевиков в ходе наступления Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 14 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что в результате ударов Воздушно-космических сил России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады киевксих боевиков в Херсонской области были уничтожено 35 украинских нацистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации области Владимир Рогов заявил, что у властей Запорожской области есть доказательства обстрела Запорожской АЭС и Энергодара украинскими войсками.