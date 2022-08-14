Донецк, 14 августа 2022, 14:07 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку минами калибра 120 мм. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:55 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
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