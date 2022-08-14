Москва, , 14:04 — REGNUM Жители России приобрели 25,4 тыс. новых легковых иностранных автомобилей в июле 2022 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

KIA Rio © Пресс-служба KIA

В июне в России было продано 24,5 тыс. новых иномарок. Таким образом, продажи выросли на 3,7%. При этом в годовом исчислении — в сравнении с июлем 2021 года — продажи иностранных автомобилей упали на 75%.

Продажи новых иномарок в России резко упали в марте 2022 года на фоне антироссийских санкций после начала специальной военной операции. С мая наблюдается постепенный рост, однако объёмы реализации сильно уступают показателям 2021 года.

Самой популярной моделью среди иностранных брендов в России в июле стала Kia Rio. Второе место досталось Geely Coolray, третье — Hyundai Solaris. В пятёрку самых покупаемых моделей также вошли Hyundai Creta и Haval Jolion.

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