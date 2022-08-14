Ачинск, Красноярский край, , 14:03 — REGNUM В Ачинске Красноярского края потребовалось вмешательство прокуратуры для выплаты задолженности по зарплате перед работниками МУП. Размер долгов превышал 2,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура Ysia.ru

В ходе проверки выяснилось, что задолженность образовалась из-за систематических нарушений сроков выплаты зарплаты работникам муниципального предприятия «Жилищный комплекс». При этом деньги у МУП имелись, но они тратились на другие нужды.

В связи с этим прокуратура внесла представление конкурсному управляющему организации. В связи с невыплатой зарплаты более трёх месяцев было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объёме», — добавили в прокуратуре.