Ачинск, Красноярский край, 14 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Ачинске Красноярского края потребовалось вмешательство прокуратуры для выплаты задолженности по зарплате перед работниками МУП. Размер долгов превышал 2,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ходе проверки выяснилось, что задолженность образовалась из-за систематических нарушений сроков выплаты зарплаты работникам муниципального предприятия «Жилищный комплекс». При этом деньги у МУП имелись, но они тратились на другие нужды.

В связи с этим прокуратура внесла представление конкурсному управляющему организации. В связи с невыплатой зарплаты более трёх месяцев было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объёме», — добавили в прокуратуре.