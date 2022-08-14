Запорожье, Украина, 14 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. У властей Запорожской области есть доказательства обстрела Запорожской АЭС и Энергодара украинскими войсками. Об этом 14 августа заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

DENAMAX Запорожская АЭС

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«Есть снимки, есть доказательства, есть образцы — обломки американской высокоточной ракеты GMRLS, есть признание зам. главного управления разведки режима Зеленского по поводу того, что все целеуказания наводящихся ракет и точных снарядов с GPS наведением ставят только американцы. … Помимо них это еще делают британцы на линии боевого соприкосновения», — отметил он в эфире радио КП.

По его словам, установлены вплоть до фамилий военнослужащие ВСУ, обстреливающие АЭС и Энергодар.

«Конкретно — 45-й артиллерийской бригады из Марганца — с огневых позиций наносят эти удары. Это снаряды калибра 152 и 155 мм, ударные БПЛА польского производства, РСЗО — у нас это всё есть», — добавил он.

13 августа ВСУ вновь обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС.