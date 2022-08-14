Ереван, 14 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Семеро из числа пострадавших в результате взрыва на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» доставлены в медучреждения. Об этом 14 августа рассказала глава службы скорой помощи Армении Тагуи Степанян.

Скорая помощь

«К настоящему моменту в больницы доставлены семь пострадавших. Но это неполная картина, она меняется каждую секунду», — приводит её слова ТАСС.

Также уточняется, что под образовавшимися в результате взрыва завалами продолжают находиться люди и в данный момент ведутся спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, согласно предварительным данным МЧС Армении, в результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване один человек погиб и ещё 20 пострадали.